30 anos depois: Ayrton Senna 'revive' em exposição e narra própria história

Imagem da exposição 'Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 Anos' Imagem: YDreams

O projeto foi concebido durante a pandemia de covid-19 quando Bianca, sobrinha de Senna, sugeriu fazê-la em primeira pessoa. "A gente não tinha a tecnologia no Brasil e foi buscar fora, na Ucrânia. Os áudios que tínhamos do Ayrton eram dos anos 1980 e 1990. Não tinha tanta qualidade. Foram centenas de horas lidas. Grande desafio técnico. Depois, a gente ainda calibrou com a entonação dos familiares. Senna tem um tom próprio."

Nessa mostra, os visitantes poderão conhecer algumas das memórias de infância do piloto, sua paixão pela velocidade e seus hobbies. Alguns de seus objetos pessoais estão expostos, como o macacão usado na vitória do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em 1993, e o capacete usado em sua vitória no GP da Europa, no circuito de Donington Park, no Reino Unido, no mesmo ano.

As salas mais emblemáticas são as 7 e 8 — voz de Senna narra como ele virou o rei da chuva e a trajetória emblemática na F1. Na 7, você é transportado a uma tempestade e entende que ele se tornou referência de piloto na chuva por correr ao autódromo para treinar em dias chuvosos. Na 8, telões trazem momentos vitoriosos com a narração de Galvão Bueno e a imagem de Senna criada por inteligência artificial.

Após passar por São Paulo e Recife, a exposição traz uma sala inédita para a etapa carioca, a última, além de novos conteúdos ao longa da exposição. "Os fãs têm que ouvir todas as cartas de Senna [escritas quando ele estava na Inglaterra]. Não é algo que está disponível nas redes."