Susana Werner faz declaração ao celebrar reconciliação com Julio César

O amor venceu: "23 anos juntos, 22 de casados. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos".

Em novembro do ano passado, Susana anunciou o fim do casamento com Júlio César e o acusou de violência patrimonial.

Em fevereiro deste ano, eles reataram e fizeram uma viagem romântica para a Itália.

O casal tem dois filhos, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.