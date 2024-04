Menos rock, mas igualmente midiático, Sebastian Bach faz show no Summer

Isso me faz não querer pular ou correr, ou ficar sem respiração. É uma vibração totalmente diferente. Mas, tudo bem, cara. Esse é o mundo em que vivemos, então vamos nos divertir

Capa do céu

"Não consigo lançar nada que eu não sinta de verdade. Quando ouço uma música como 'Hold On To The Dream' [novo single], eu sei que aquilo é bom! Eu fico arrepiado e quero compartilhar com o público. Quando ouço algo tão bom assim, eu choro. Por exemplo, a capa desse disco que vamos lançar agora foi criada em 1978 pelo meu pai, a partir de um desenho dele que estava guardado num depósito por décadas. Eu e minha família estamos chapados de amor com essa possibilidade de trazer essa arte do meu pai à vida. É uma capa que veio do céu, literalmente", relata, referindo-se ao pai, o pintor David Bierk, falecido em 2002.

Bierk também assinou a capa de "Slave to The Grind", segundo disco do Skid Row, lançado em 1991, e dos solo de Bach "Bring'em Bach Alive" (1999) e "Angel Down" (2007).

O vídeo do novo single ultrapassou 2 milhões de visualizações e Bach comemora. "Esse número na minha época significava um álbum de platina, cara. Isso sim é uma realização foda, pra mim mais importante do que qualquer coisa que eu tenha feito com o Skid Row", compara.

As declarações midiáticas e os shows não são a única fonte de holofotes para Bach. Desde o início dos anos 2000, ele mantém um relacionamento relativamente sério com programas de TV (ele fez o roqueiro Gil em "Gilmore Girls", entre 2003 e 2007) e musicais da Broadway, como "Jekyll & Hide" (2000) e "Rocky Horror Show" (2001). Mais recentemente, ele abriu uma frente em reality shows e fez sucesso como um dos cantores mascarados em "The Masked Singer", em 2003.