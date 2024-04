Martinho da Vila: 'Ludmilla não entende muito de religiões africanas'

Martinho da Vila, 86, em entrevista à Veja:

Novo show: "Vai ser um show alegre, com convidados, alguns dos meus filhos. Queria fazer um dia só, porque também estou com agenda complicada e agora também diminuí bastante minhas atividades. Já estou com 86, devia estar aposentado, trabalho desde cedo. Eu sempre falo: 'vou dar um tempo agora'. Mas a pessoa mais idosa é que nem um carro velho, não pode deixar parado na garagem, porque quando for ligar não anda (risos)".

Álbum novo: "Já gravei muitos discos, não queria mais, mas não tenho palavra. A gravadora pediu um disco novo e falei: 'ninguém mais está fazendo disco, fazem uma, duas músicas e colocam na internet'. E eles: 'faz, a gente de dois em dois meses vai promover uma música'. Já fiz mais de 50 discos, tinha que fazer algo diferente. Vão ser violões e cavaquinhos, mas nada de chorinho. A intenção era fazer nova leitura de músicas que já gravei, sambas ritmados, com muitos instrumentos. Por isso o violão e o cavaquinho, quem gosta de poesia vai curtir mais".