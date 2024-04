A Grande Conquista: Um dia depois, Casa Laranja é punida por Mercadinho

Fred, Inteligência Artificial do programa, anunciou a punição. "Atenção, humanos. Como vocês sabem, aqui, na A Grande Conquista, tudo o que vocês fazem, tem uma consequência. A Dona Geni entrou no Mercadinho e, por isso, a Casa Laranja ficará 24 horas com todas as luzes acesas", disse a voz.

Os conquisteiros chegaram a comemorar o castigo, aparentemente considerando-o leve. Alguns participantes aplaudiram em celebração e um deles gritou: "Arrasou, Dona Geni!".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso