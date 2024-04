No Brasil, Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris' brinca ao posar com vira-lata

Com 'Todo Mundo Odeia o Chris' os fãs brasileiros são os mais apaixonados, mas quando trabalho com desenho animado nos Estados Unidos, as pessoas vêm falar comigo porque são fãs desse desenho e gostam muito do meu trabalho. Mas esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo o que eu já vivi de uma forma muito boa, então é tudo muito especial e incrível Vincent Martella

Ele comentou sobre a foto que viralizou com a camisa: 'Eu sou famoso no Brasil". "Nunca imaginei que uma foto poderia causar esse fervor. É incrível."

O ator disse ainda que quer muito experimentar a comida e as bebidas brasileiras. "Quem sabe, quando eu vier para cá, com mais tempo, possa ir as praias, a um jogo de futebol."