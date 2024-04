Ex-atriz mirim diz que Amanda Bynes cuspiu em seu rosto durante gravações

Raquel Lee Bolleau, ex-atriz mirim que participou da série "The Amanda Show" (Nickelodeon), afirmou que a protagonista Amanda Bynes cuspiu em seu rosto diversas vezes durante as filmagens. A declaração foi feita no documentário "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

O que aconteceu

Raquel relembrou uma cena em que Amanda teve que cuspir com líquido na boca. Porém, a artista disse que Bynes cuspiu várias vezes no seu rosto durante o ensaio, sem ser avisada.

A artista afirma que ficou muito irritada com a situação. "Todo mundo achou muito engraçado. Todo mundo estava rindo, mas não achei graça. Na terceira vez, fiquei furiosa. Tipo, eu fiquei tão brava que o diretor se apressou e me colocou na lateral do set e disse, 'Escute, Raquel. Inspire. Expire. Ela é a estrela do show'".