Restam cinco no BBB 24; relembre o Top 5 das últimas edições do programa

Com a eliminação de Lucas Buda no 19º Paredão do BBB 24 (Globo), o Top 5 da temporada está formado, composto por Davi, Beatriz, Alane, Isabelle e Matteus,

Esta é a primeira vez desde a inclusão do Camarote que o programa chega a essa etapa do jogo sem famosos convidados ainda na disputa.