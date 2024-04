Schueng: Desespero foi fator decisivo para Beatriz perder apreço do público

Para Dieguinho, a vendedora do Braz meteu os pés pelas mãos e acabou se tornando vítima da própria insegurança. "O desespero foi fator decisivo para que ela caísse na aprovação de quem acompanha o programa. Há pouco menos de dez dias, ela começou a ficar mais desesperada, mais insegura - e a insegurança não pode ser algo que se volta contra a pessoa."

O apresentador opina que isso poderia ter sido evitado caso Bia tivesse sido mais atenta às orientações que a própria equipe do programa lhe dava. "A escolha que ela teve de não ouvir os conselhos do Tadeu [Schmidt] e os toques da produção fizeram com que a Bia chegasse a um momento de saturação. Ela começou a saturar tudo aquilo que era considerado positivo [em seu comportamento]."

Dieguinho: Participação no Mais Você foi banho frio em Camila, não em Buda

Ana Maria Braga, 75, promoveu um confronto ao vivo entre Lucas Buda, 30, e a ex-esposa, Camila Moura, 29, durante a edição desta quarta-feira (10) do Mais Você (Globo). Camila criticou Lucas por não a contactar após deixar o BBB 24 (Globo) e o acusou de falta de "hombridade".

Dieguinho Schueng opina que Camila falhou miseravelmente no intuito de queimar Lucas ao confrontá-lo ao vivo na Globo. "Se a intenção dela era acabar com o Buda no Mais Você, o efeito foi o contrário. A intenção dela foi frustrada pela não-resposta que dele - que optou por ficar em silêncio - e pela forma como a Ana Maria encerrou o assunto rapidamente."