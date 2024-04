Felipe Prior monta pódio ideal do BBB 24: 'Fui muito melhor que eles'

Felipe Prior indicou quem são seus favoritos ao prêmio do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Ex-BBB 20, Felipe Prior indicou quem está no seu pódio do BBB 24: Davi, Matteus e Isabelle, em ordem de prioridade. "Mas acho que fui muito melhor que eles", disse o brother ao Link Podcast, de Deborah Albuquerque, em vídeo publicado hoje (11).