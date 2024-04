Bia não quer sair: BBB já teve 'trabalho' para tirar outra sister da casa

Enquanto a votação do paredão caminha para a eliminação de Beatriz, dentro da casa a sister já avisou que não se vê saindo da casa. A provável decepção da atriz pode render um momento semelhante ao que aconteceu no BBB 19 com a eliminação de Hana Kalil.

O que aconteceu

A sister foi a terceira eliminada daquela edição com 47,98% dos votos, após disputar a preferência do público com Hariany e Rízia. Hana teve uma crise de choro intensa depois que Tiago Leifert anunciou o resultado.

"Meu Deus, eu não estou acreditando", repetia a jovem em meio a crise de choro. Os colegas de confinamento precisaram se mobilizar para ajudar Hana a se recompor e deixar a casa. "Você vai ver lá fora quanta gente te ama", disse Rízia. "Levanta essa cabeça", pediu Gabriela.