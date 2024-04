'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Binn

MC Binn, 17º eliminado do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow), com Ana Clara, e confessou que gosta de se relacionar com outras pessoas fofoqueiras.

O que aconteceu

No programa, Ana Clara relembrou algumas fofocas criadas por Binn no BBB 24: "Quero que você me diga, com toda a falta de respeito do mundo, você é uma pessoa fofoqueira na vida?"