BBB 24: Governo do Amazonas pede eliminação de Beatriz nas redes sociais

O Governo do Estado do Amazonas se manifestou a respeito do 20º Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O perfil oficial do Governo do Amazonas saiu em apoio a Isabelle. Em foto publicada nos stories do Instagram, o órgão deixou a mensagem encorajando o público a ajudar a manauara a permanecer no reality show. "Simbora, pessoal! Fica, cunhã", diz o texto.