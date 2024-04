Após perder 30 kg, Maiara deixa curvas à mostra em look na academia

Em papo com Splash, a cantora comentou sobre seu processo de emagrecimento.

Maiara posa com look justinho na academia Imagem: Reprodução/Instagram

O que ela diz sobre emagrecimento?

É engraçado, a gente até brinca: se você ganha peso, o povo critica; se está com o corpo mais magro, o povo te critica também. Mas eu tenho um acompanhamento com os melhores médicos do país; minha saúde em primeiro lugar. Tô na melhor fase da minha vida, física e mental. Maiara a Splash