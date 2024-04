Top 5 do BBB 24 ganha show de hitmaker nacional

Além do show, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus terão disponíveis tirolesa e escorrega.

Não é a primeira vez do himaker na casa. Ele ja se apresentou outras duas vezes: uma em 2013 e a outra em 2017, ao lado de Claudia Leitte, Michel Teló e Carlinhos Brown, que formavam o time de técnicos do The Voice Brasil.

O BBB começa mais tarde

Hoje, o programa ao vivo começará às 23h45 (horário de Brasília). O início mais tardio acontece em decorrência da Libertadores e do Segue o Jogo.

Para acompanhar, os espectadores podem assistir pela TV ou pelo Globoplay — para quem é assinante.