Primeira ex-BBB a posar nua, Leka diz: 'Compulsão por álcool e comida'

Leka, musa do primeiro BBB e participante estreante na Playboy, Leka Begliomini lamentou os vícios e dificuldades após deixar o reality da Globo.

O que aconteceu

A ex-sister virou assunto após sua bulimia ser exposta em rede nacional. "Sair de um reality e ver que você não tem mais o controle da sua vida é horrível. Saí de uma casa e vi que o mundo para mim era outro... A compulsão por álcool e comida aumentou depois que eu saí da casa, mas depois melhorou aos poucos e eu fiquei curada", analisa no podcast "Ser Artista", do empresário artístico Marcus Montenegro.

Leka deixou o programa de TV na quinta colocação e a ex-participante viu algumas portas se abrindo e outras, fechando. "Eu era atriz quando entrei na casa e quando eu saí eu senti muito preconceito das pessoas da classe. Eu tive muitas portas fechadas, mas também tiveram pessoas que me abraçaram. Era muito louco, porque as pessoas gritavam o meu nome e eu tinha as portas fechadas. Ao mesmo tempo que eu era a vida, eu era rejeitada", recorda.