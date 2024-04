Patrícia Ramos expõe sexo 'dentro' da geladeira e no carro parado na rua

Patrícia Ramos revelou que o lugar mais inusitado em que já fez sexo foi "dentro" da geladeira.

O que aconteceu

A apresentadora explicou que tinha acabado de transar, foi tomar água, mas o parceiro chegou por trás e quis dar continuidade. "Eu tinha acabado de transar e dá aquela sede, garganta seca. Fui pegar uma água, abri a geladeira de duas portas, e senti um empurrão [nas costas]. Quando fui ver já estava pegando em uma cenoura, uma berinjela", declarou durante participação no programa Surubaum.

Ramos também contou que já transou dentro do carro no encostamento. "Estava de carro, eu estava dirigindo, a pessoa estava no banco do carona, começou o papo quente, a pessoa ficou animada, encostei o carro no encostamento e [rolou]".