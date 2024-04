Lucas Henrique e Bin recriam meme do 'calabreso' fora do BBB 24

Lucas Henrique e MC Bin se reencontraram fora do BBB 24 (Globo). Eles se divertiram com um meme que ficou famoso dentro do jogo: calabreso.

O que aconteceu

A palavra foi usada por Davi durante uma briga com o Buda. Ele foi o eliminado mais recente do programa, e conseguiu chegar até o top 6 finalistas.