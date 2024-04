Influencer oferece recompensa após perder mala com objetos sexuais em táxi

Após perceber o ocorrido, Ravena fez vídeos nos stories de seu perfil no Instagram na esperança de recuperar sua maleta. No entanto, seus esforços têm sido em vão, já que ela não possui os dados do veículo, bem como, o contato do taxista. A influencer oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem encontre a maleta com os seus pertences e a devolva.

"Esses artigos não são apenas objetos para mim, são ferramentas essenciais do meu trabalho", explicou ela. "Eu ficaria imensamente grata a quem puder me ajudar a recuperá-los", finalizou.