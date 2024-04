BBB 24: Perfil de Bia ignora embate da sister com Davi e pede #ForaIsabelle

O perfil oficial da paulista puxou mutirão pela saída de Isabelle, apesar das tretas de Bia com Davi. Os ADMs fizeram uma publicação explicando: "A pedido da família da Bia, por uma questão estratégica para aumentar as chances da Bia estar na final, e considerando também todas as mensagens enviadas pela torcida da Bia, decidimos mudar a rota e gostaríamos de contar com toda a torcida para concentrar o mutirão de votação #ForaIsabelle".

Por uma questão estratégica para aumentar as chances da Bia estar na final e considerando também todas as mensagens enviadas pela torcida da Bia… decidimos mudar a rota e gostaríamos de contar com toda a torcida para concentrar o mutirão de votação… -- Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) April 10, 2024

O posicionamento foi criticado por alguns espectadores:

Muitos apontaram incoerência e lembraram que Isabelle, além de amiga e aliada de Bia, chegou a ceder a 10ª liderança para a paulista.