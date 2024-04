Parcial UOL: Após treta, Bia ou Davi podem ser eliminados no 20º Paredão?

Beatriz, Davi e Isabelle estão no 20º Paredão do BBB 24 (Globo): um deles deixará o jogo na noite de amanhã (11). A parcial da enquete UOL analisa a preferência dos leitores.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete UOL

Na atualização das 7h, Bia era apontada como a provável eliminada no 20º Paredão do BBB. A vendedora do Brás tinha 62,71% dos votos do público UOL para deixar a competição.