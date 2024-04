BBB 24: como o top 5 chegou na casa e como eles estão agora

Com a saída de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24 (Globo), o público conhece o top 5 finalista do reality. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus estão na fase final e disputam o prêmio milionário.

Veja o antes e depois de cada um

Alane

A sister faz parte do grupo Pipoca, e entrou no elenco regular. A sister esteve 15 vezes na Xepa, 5 no VIP, 8 no Paredão e 2 vezes no Monstro.