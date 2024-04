Antes de Mais Você, ex opinou sobre saída de Lucas do BBB: 'Noite difícil'

Camila Moura, que pediu o divórcio litigioso do então marido Lucas Henrique, se pronunciou após a eliminação do participante do BBB 24 (Globo). Antes de participar do Mais Você, ela revelou que teve uma noite difícil e conversaria com os fãs quando se sentisse confortável.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-companheira se pronunciou após a eliminação de Buda. "Tive uma noite muito difícil, conforme for me sentindo confortável, converso com vocês. Sou uma pessoa, sou um ser humano e, como disse, respeito meu tempo emocional, depois apareço aqui. Vou tomar um banho, me reerguer, porque não vão me ver tombada", disparou em um story.