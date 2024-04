Alane conforta Bia e diz que Davi está com medo: 'Sabe do teu potencial'

Alane: "Até quando uma pessoa não está como tua aliada, está concorrendo contigo, ela consegue reconhecer o teu potencial. Qualquer pessoa reconhece. Eu lembro nos 30 segundos [de defesa] quando tava eu, tu e Pitel no Paredão, tu tava falando, aí eu olhei pra Pitel e ela estava com um olhar de admiração. E talvez, por ela ter ficado em grupos diferentes, ela teve que guardar essa admiração e tentado transformar essa admiração em raiva, sabe? Mas até quem não estava como teu aliado no jogo te admirava. O Davi deve estar com medo porque ele sabe teu potencial. Até quem não concorda contigo sabe e te admira".

A paraense ainda apontou que o recente embate entre Davi e Bia deve ajudá-la a favorecer neste Paredão.

Alane: "Se não tivesse embate, aí eu falaria: 'Acho que tu vai sair'. Eu acho que seria muito difícil se não tivesse esse embate. Não impossível, mas difícil. Agora é você e Davi. Esse embate pode ter sido um milagre mesmo. De verdade".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

