'The Rock' volta para os ringues, dispara ordens e briga com juíz em luta

Dwayne 'The Rock' Johnson, 51, fez sua reestreia na WWE e ainda venceu a principal luta da noite.

O que aconteceu

O ator campeão de bilheteria nas últimas duas décadas, se estressou com o mediador do duelo, Chad Patton. "Se você contar, você está demitido. Está me entendendo? Eu sou o 'The Rock' e estou falando sério, p***. Você conta, você está demitido", falou em plenos pulmões apontando dedos para o juiz.