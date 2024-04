Rihanna incorpora freira sexy em capa de revista; fotos geram polêmica

Rihanna, 36, recebeu críticas por suas fotos sensualizadas como figura do catolicismo.

O que aconteceu

Intitulada "Rihanna está pronta para confessar", a cantora estampou a capa da Interview Magazine desta estação. As referências à figura sagrada da Igreja Católica com detalhes sexys, geraram críticas como acusações de "blasfêmia" - ato que insulta algo que é sagrado e de desrespeito a freiras.

Trajando uma touca e véu imitando a vestimenta de uma freira, a cantora usa uma batom vermelho vibrante, sombras cintilantes azuis e tem uma tatuagem de cruz no rosto. O visual é completado com uma camisa aberta deixando parte do seio à mostra e o ombro exposto.