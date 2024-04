Irmã de Miley Cyrus defende mãe, acusada de casar com ex-namorado da filha

Até o momento, Miley Cyrus, nome mais famoso da família, não se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua mãe, a irmã e o padrasto.

Entenda a treta

Noah Cyrus, irmã de Miley, se envolveu com Dominic Purcell por um tempo, de acordo com a People. O relacionamento teria sido casual e terminado antes de ele iniciar o romance com a mãe da jovem. Uma fonte do Page Six garantiu que a matriarca sabia do relacionamento do galã com sua filha, apesar de as duas nunca terem conversado sobre isso.

Tish contou que sua primeira interação com Dominic aconteceu nas redes sociais em 2016. "Eu o seguia no Instagram e ele me enviou uma mensagem, dizendo: 'Oi, Tish, acho você muito legal e você está fazendo um ótimo trabalho com a sua família'", disse ela, em entrevista ao podcast "Call Her Daddy". Os dois teriam tido seu primeiro encontro em 2020 e ficaram noivos dois anos mais tarde.

Quando Dominic e Tish se casaram, Noah e o irmão, Braison, não compareceram à cerimônia. Miley e os outros filhos de Tish, Trace e Brandi, estiveram presentes. Segundo a People, Noah teria ficado "ofendida" com o matrimônio de sua mãe e Dominic.

No entanto, o Entertainment Tonight News afirma que, na verdade, Tish teria "contratado um segurança" para barrar a entrada de Noah na festa e Braison não foi convidado. "Tish foi quem não convidou Noah e Braison e os bloqueou no Instagram depois de ficar com Dominic", disse uma fonte.