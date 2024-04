Filha de cantora country é presa por expor os seios em rodovia dos EUA

Grace Kelley, 27, filha da estrela country Wynnona Judd, 59, foi presa por exposição indecente.

O que aconteceu

De acordo com informações obtidas pelo Page Six, Kelley expôs os seios e a parte inferior do corpo em uma rodovia movimentada no Alabama, nos EUA, em 5 de abril. A polícia foi chamada para atender o incidente e Grace se recusou a cooperar com as autoridades, resistindo à prisão.

Por isso, ela foi presa sob acusação de exposição indecente e obstrução de operações governamentais. Grace Kelley teve a fiança fixada em R$ 5.000, mas até esta terça-feira (9), ainda não havia sido paga. Em sua foto de registro da prisão, seu rosto parecia inchado e seu olho direito estava machucado, porém não ficou claro como ela sofreu os ferimentos.