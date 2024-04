Carlinhos Maia diz que 'mamava' mulheres, mas brochava ao ver a vagina

Carlinhos Maia, 32, disse que já se relacionou com algumas mulheres para se entender como um homem gay, admitiu que curtia "mamar" seios, mas brochava quando precisava fazer sexo oral e vaginal.

O que aconteceu

Maia disse ter compreensão de que é gay "desde novinho", mas ficava com mulheres para se conhecer melhor. "Chupei muita periquita para entender se eu realmente [sou gay]... O peito gostava, eu pegava, chupava. Achava tranquilo... Tinha uma paz no peito, o negócio era a periquita", declarou em entrevista ao podcast Achismos.

O humorista contou que sua primeira transa foi com uma prima, mas como ela amava receber oral, não deu certo. "Minha primeira relação sexual foi com minha prima, ela é muito gostosinha, tinha os peitos gostosos, o beijo era bom, mas ela gostava que chupasse a periquita dela, mas era um problema para mim porque, enquanto estava no beijo, no sarro, eu ficava de 'pinta' dura, mas quando eu tinha que chupar a periquita dela, eu brochava, não conseguia".