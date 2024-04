Fora do BBB, Binn diz estar ficando com Giovanna: 'Coisas estão evoluindo'

Os apresentadores, então, perguntaram se o ex-brother quer seguir um relacionamento com Giovanna, que é de Belo Horizonte (MG). "É, tem que ser recíproco, né? Se ela quiser. Mas a gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação. Repetimos a cena do dia da Ivete e está legal, tá maneiro. Não vou mentir: eu curti ficar com a Giovanna. É uma 'mina' cheirosa pra caramba. Se o 'bagulho' fluir, por mim, vai fluir... Eu já falei pra ela: eu encosto lá em BH, bato com almocinho com a sogra...", disse o cantor.

GIBIN VIVE! Mc Binn afirma que ele e Giovanna estão ficando e as coisas estão evoluindo.pic.twitter.com/MyGXhKRDrm -- Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 9, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Alane Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER