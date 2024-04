Bia detona Davi após treta no BBB 24: 'Pessoa desesperada querendo prêmio'

Isabelle: "Assim como ele também não é obrigado a aceitar que você também não aceita o argumento dele".

Bia: "É! Ninguém é obrigado a nada. E ele falar no gramado 'você não sabe quem você é', passa do jogo".

Isabelle: "Isso tudo começou ontem com a dinâmica do jogo. Por isso eu falo que a forma como o Davi puxa as coisas pro jogo é, na minha percepção, muito sábia. Ele sabe separar".

Bia: "Ontem não, porque ele pegou um argumento bem meia-boca. Ele querer julgar um sentimento que eu tenho pela Alane, aí ele não foi sábio. Eu vi desespero. Não tem sentido, sabe? Ele está se contradizendo por desespero. Não é porque ele falou de mim que eu acho errado. Mas os argumentos... Eu vi desespero. Vi uma pessoa desesperada querendo muito o prêmio, como todo mundo quer, só que passando do ponto no jogo. (...) E assim, Isabelle, de verdade, eu gosto muito dele. mas se ele vai levar pro lado jogador, eu também sou jogadora. Eu não quero mais a amizade dele".

Isabelle: "Meu Deus...".

Bia: "Eu não quero uma pessoa que fala que me ama, mas que, quando vem com argumento negativo comigo, meia-boca, fuleiro, ele quer que eu engula o argumento dele. Ele não sabe respeitar minha opinião. Ele quer que eu fique de gracinha com ele. É como se eu falasse: 'Isabelle, eu te acho feia, mas eu gosto de você, tá?'".