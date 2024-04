De eliminação maior que final à sister sem votos: os recordes do BBB 24

Paredão recorde da temporada. O 11º Paredão do reality foi o recordista da edição, contabilizando 224.381.203 votos. Em disputa contra Davi e Alane, Michel foi eliminado com 70,33% dos votos.

BBB 24: Alane, Davi e Michel estão no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Eliminações com mais votos do que final. Duas eliminações do BBB 24 superaram a final do BBB 23, que coroou Amanda campeã — com 76.290.810 votos. Assim como o 11º Paredão, a nona berlinda, que eliminou Deniziane, também se destacou na votação, com 97.266.884 votos.

Maior número de participantes da história. A temporada ainda surpreendeu o público por contar com o maior número de participantes, somando 26 brothers ao elenco. Eles se dividiram entre Pipoca, Camarote e Puxadinho. Com isso, a temporada também bateu o recorde de maior número de Paredões.

Paredão quíntuplo. Pela primeira vez, houve a formação de um Paredão Quíntuplo. Na quinta berlinda, quem se despediu da competição foi Vinicius Rodrigues.

Sister mais vezes no Paredão. Na berlinda, formada no domingo (7), pela oitava vez, Alane é a mulher que mais foi a Paredões na história do reality.