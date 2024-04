Parcial UOL: Participante pode se despedir do BBB 24 no 19º Paredão

Mais um participante se despede do BBB 24 (Globo) no 19º Paredão. Saiba quem pode sair do reality, conforme a parcial da enquete do UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Lucas Buda continuou sendo apontado como o próximo a deixar o programa. O capoeirista recebeu 60,28% dos votos.