Baixista do Måneskin faz topless com namorada brasileira em praia

A baixista do Måneskin, a italiana Victoria De Angelis, fez topless com namorada brasileira, Luna Passos, em praia. As duas curtiram momentos juntas na ilha Pinel, região francesa, na costa leste de Saint-Martin.

O que aconteceu

Nas imagens, elas aproveitam dias de sol e aproveitam para tirar a peça do biquíni. Deitadas no mar, as duas fazem topless e aparecem sorridentes. Além disso, o casal fez um passeio de lanche.

Em uma publicação no Instagram, a baixista comentou sobre os momentos de folga com a namorada. "Descansando, relaxando, descansando, cochilando, descansando, etc", escreveu na legenda.