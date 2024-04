Apresentadora ousa e fica nua em programa ao posar para desenhistas; veja

"Amanda, você pode colocar uma blusa... Eu me distraí um pouco", disse Theakston, sobre ver a colega nua. Holden se divertiu com a situação e apenas riu.

O momento foi publicado no perfil do Instagram da Heart Radio. Amanda Holden, além de radialista, também é conhecida por integrar a bancada de jurados "Britain's Got Talent", programa de show de calouros exibido pela ITV.