Tico Santta Cruz lembra 'imaturidade' em reality e avalia Davi no BBB 24

Tico Santta Cruz costuma compartilhar opiniões sobre o BBB 24 em suas redes sociais. O vocalista do Detonautas, que participou de "A Fazenda" em 2010, avaliou temporada e comentou favoritismo de Davi em papo exclusivo com Splash.

O que disse Tico Santta Cruz

Era um cara bem impulsivo, imaturo, com um comportamento que, com certeza, não repetiria hoje em dia com a maturidade e conhecimento que tenho. Somando isso ao conhecimento do jogo, acho que eu poderia ter um desempenho melhor. Mas acho que ainda sou melhor comentarista do que jogador.

Tico Santta Cruz

Tico Santta Cruz aceitou participar de "A Fazenda" por questões financeiras. "O que vivi foi uma completa falta de conhecimento e maturidade. [...] Eu faria totalmente diferente. Entenderia o jogo, meu comportamento, tentaria controlar minha impulsividade. Mas não fico remoendo isso."