'Star Trek: Discovery' prepara despedida épica com 5ª temporada eletrizante

No novo ano, Sonequa Martin-Green prova mais uma vez que foi a escolha certa para encabeçar o elenco de "Star Trek: Discovery". Michael continua sendo o coração da história, cujo relacionamento complicado com Book (David Ajala) ganha um contraponto interessante com a aparição de um novo aliado, Rayner (Callum Keith Rennie), capitão da Frota Estelar com estilo de liderança muito diferente da protagonista.

Embora dizer adeus seja triste para os fãs, "Star Trek: Discovery" chega em sua fronteira final como um dos grandes capítulos da franquia. A despedida de gala preparada para equipe tem tudo para deixar mais uma marca positiva da série que ajudou a resgatar o interesse do público pelas histórias da Frota Estelar e seus icônicos personagens.