Promotoria acusa Alec Baldwin de descontrole emocional em set de 'Rust'

Alec Baldwin, 66, será julgado em julho deste ano no Novo México, Estados Unidos da América, sob acusação de homícidio culposo de Halyna Huntchins, diretora de fotografia do filme 'Rust'.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (8), um documento com as acusações feitas pela promotora Kari Morrissey, foi divulgado e trouxe novos detalhes sobre o caso. Segundo ela, "assistir ao comportamento do Sr. Baldwin é presenciar um homem que não tem absolutamente nenhum controle de suas emoções e nem preocupação em como sua conduta afetava seus colegas".

De acordo com o relatório, Alec "gritava e xingava a si mesmo e aos outros, às vezes nem nenhum motivo", e que testemunhas afirmaram que foi esse comportamento descontrolado que contribuía para falhas de segurança durante as gravações.