Parcial da enquete UOL mostra favoritismo de sister no 19ª Paredão do BBB

Faltando poucos dias para o fim do BBB 24 (Globo), Alane, Isabelle e Lucas se enfrentam no 19ª Paredão da temporada. De acordo com a parcial da enquete UOL, a cunhã é a que corre menos risco na berlinda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 20h, mostra que Lucas está com 64,19% dos votos. Ele é o último do Quarto Gnomo no programa,