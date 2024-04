Nego do Borel é condenado por 'dar bolo' em festa de 15 anos

A 15ª Vara Cível do Rio determinou que o funkeiro pague indenização de R$ 30 mil por quebra de contrato, além de ressarcir a família em R$ 86.695 pelo cachê pago e R$ 10 mil para cada um dos três autores. Splash tenta contato com a assessoria de Borel e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O que aconteceu

Nego do Borel foi contratado para cantar em uma festa de 15 anos, Copacabana Palace, em 2020, mas não compareceu ao evento. O músico pediu desculpas durante participação no extinto programa Se Joga (Globo).

"Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou. Fiquei esperando, o pessoal do Rio me ligando, a mãe da menina desesperada, preocupado, chateado, com razão. No meio disso tudo, tem uma empresa que organiza a festa e me contratou. Não consegui ter contato com a família da menina, mas queria muito me desculpar", contou.

Ele ainda completou durante a atração: "Entendo que estejam chateados. Não sei se ela vai assistir [ao programa] ou se a mensagem vai chegar até ela, mas queria aproveitar para me desculpar. Não tive a oportunidade de ter contato direto com a menina e a mãe. Houve contato entre meu escritório e a empresa que me contratou. A gente o tempo todo quis ajudar, mas não teve contato direto com a família".