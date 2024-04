Lucas sobre 19º Paredão: 'Tenho esperança ainda, mas acho que eu saio'

No início da noite de segunda-feira (8), Lucas e Alane conversaram na área externa sobre o 19º Paredão do BBB 24 (Globo). A dupla disputa a berlinda, junto com Isabelle.

O que aconteceu

Lucas Henrique comentou suas expectativas. "Eu tenho esperança ainda, mas eu acho que eu saio."