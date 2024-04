Gal, Gugu, Chico Anysio e mais: as disputas pelas heranças de famosos

Doze anos após sua morte, a herança de Chico Anysio é motivo de desavença na família. No ano passado, Nizo Neto, filho do artista, afirmou que não recebeu bens materiais e que o pai "foi muito roubado": "Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio", criticou.

Em 2020, testamento de Anysio foi anulado por excluir Lug de Paula, filho do artista e conhecido por interpretar Seu Boneco. Segundo a lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar seu filho e nem retirar sua mulher da divisão de bens do patrimônio, só no caso da divisão de bens em vida. A reviravolta fez com que Bruno Mazzeo e Malga Di Paula, a viúva, trocassem acusações.

Malga já afirmou em entrevista que Chico determinou que ela herdasse seus bens materiais, e que a propriedade intelectual ficasse para os filhos, o que também foi negado pela Justiça. A decisão judicial compreendeu que a divisão era incorreta, pois Malga não poderia ficar com mais de metade da herança.

Malga afirmou que o patrimônio do comediante foi consumido por despesas e vício em compra de cavalos. "Só para alimentar um cavalo eram R$ 1.500 por mês. Ele chegou a ter 300. Teve uma época em que ele gastava R$ 600 mil por mês com cavalos. E ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas: pensão de ex-mulher, mesadas dos filhos e netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívidas", disse, em entrevista a Antonia Fontenelle.

Dez anos depois da morte, Malga disse que ainda não havia recebido "um centavo" da herança. Não só não recebi, como o meu patrimônio está bloqueado. Fui privada de todos meus direitos e isso me adoeceu mais", contou, em entrevista ao podcast ZonaV.

A revista Veja revelou em 2022 que a fortuna de Anysio "virou pó" e que há uma dívida de R$ 7 milhões. Segundo a revista, desse valor R$ 1,4 milhão são de IPTU e condomínio não pagos, que seriam responsabilidade direta de Malga. Ela exerceu a função de inventariante por cinco anos e é acusada de lesar os demais herdeiros e de apropriação indébita. A maior parte da dívida seria de tributos de uma das empresas em nome do humorista — a viúva teria vendido sua parte quando Anysio estava doente.