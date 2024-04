Pé quebrado e affair com MC Bin Laden: Giovanna é eliminada do BBB 24

Vetada. Com o pé quebrado, Giovanna ficou de fora da maioria das provas do início do programa por ordens médicas.

Relação com MC Bin Laden. Após investidas de Bin, ele e Giovanna trocaram um selinho, apesar da sister se mostrar receosa de viver um affair no jogo. Dias depois, eles se beijaram e se consolidaram como um dos casais da edição.

Treta com Davi. Giovanna e Davi se estranharam após a sister ficar em segundo lugar na Prova do Anjo e perder um carro. O baiano perguntou para ela como era a sensação de quase ter conseguido, ao que Giovanna se irritou e respondeu de maneira ríspida. No dia seguinte, ela pediu desculpas ao brother.

Alta médica. Após cinco semanas de tratamento, Giovanna pôde se livrar da bota ortopédica e das muletas. Com isso, ela foi liberada para participar das provas.

Discussão com Deniziane. Giovanna foi alvo de Deniziane no Sincerão pela falta de troca entre elas. Giovanna, no entanto, rebateu acusando Deniziane e seus aliados de serem "fechados".

Término com Bin. A nutricionista foi pega de surpresa quando o MC decidiu dar um fim ao affair que eles viviam. Ela confessou não ter entendido o motivo que levou Bin a essa decisão.