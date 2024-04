Giovanna foi convidada para churrasco com meninas do Gnomo após sair do BBB

Giovanna contou que deve ir para o evento. "Estou sabendo desse churrasco e estarei presente. Estou muito afim de fofocar com essas meninas", disse.

Além de Pitel, ela contou que conversou com mais gente fora da casa. "Já tive contato com Yasmin, já falei com a Fernanda também, já falei com a Leidy", disse. "Estou muito animada e realmente muito afim desse churrasco. Eu preciso fofocar. Churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular".

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Giovanna no Paredão? Ser do Gnomos Enfrentar apenas Fadas no Paredão Ser considerada planta na casa Não 'jogar' por causa do pé quebrado Romance com Bin Laden não ter ido pra frente A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

