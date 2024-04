Boninho dá spoiler de próxima Prova do Líder: 'Das maiores que o BBB teve'

Na noite de segunda-feira (8), Boninho usou suas redes sociais para dar um spoiler da próxima Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que deve acontecer na terça-feira (9).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi o spoiler

No vídeo, ele mostra uma grande estrutura sendo montada no ar e conversa com algumas pessoas nos bastidores da prova, ainda durante a montagem. "Tudo preparado", afirma Boninho. "Prova radical", comentou um homem ao lado dele.