BBB 24: Matteus lamenta voto em Isabelle: 'Não tem como ficar confortável'

Matteus lamentou o resultado do Paredão do BBB 24 (Globo). O gaúcho votou em Isabelle, após ter deixado clara a vontade de ficar com a sister.

O que aconteceu

Isabelle está emparedada com Alane e Lucas, após ter recebido os votos de Alane, Beatriz e Matteus. Apesar de ter se livrado da berlinda, Matteus disse não estar feliz com tal resultado.