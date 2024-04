Giovanna acredita em vitória de Davi, mas o aponta como vilão do BBB 24

"Ela é uma pessoa incrível, estou torcendo muito por ela e estou doida pra encontrar com ela aqui fora para seguir com essa amizade. Ela sabia que o que a gente tinha era real. Então isso de não tê-la colocado no pódio, no Vip, era tudo questão de jogo. Eu tenho que valorizar as pessoas que estavam comigo, me defendendo. Isso não quer dizer que eu não defenda ela. Eu acho até que, em algum momento, ela deixou de ser opção de voto lá do Gnomo porque eu jamais votaria nela. Todo mundo sabia. Isso acabou sendo uma proteção por muito tempo pra ela, mesmo que de forma indireta".

Quando Ana Maria perguntou quem seria o vilão da temporada, Giovanna respondeu sem titubear. "Pelo que eu vi e vivi, era o Davi. Não tem como. A questão não é nem ele como pessoa, é como ele se portou como jogador lá. As atitudes que ele tomou pro jogo dele incomodavam a casa toda, causavam desconforto para muita gente. Ele era agressivo, às vezes, com as palavras. Era isso o que eu não gostava. Me incomodava. Foi a postura que ele adquiriu como jogador. Sei que ele, como pessoa, não é assim".

A ex-sister, no entanto, reconheceu o potencial de Davi para vencer o programa. "Eu queria muito que [a campeã] fosse a Isabelle. Mas enfim, vai ser o Davi, né? Vi que ele está com muitos seguidores, muita torcida. Ele não sai, gente. Eu já sabia, né? Ele batia em todos os Paredões e não saía, então a gente já tinha uma noção da força que ele tem".

Quanto ao que faria diferente, Giovanna afirmou que gostaria de ter interagido mais com Isabelle. "Meu maior arrependimento foi não ter dado oportunidade para conversas com a Isa mais cedo. Acho que faltou a gente reafirmar o que a gente sente uma pela outra, que a gente se respeitava. Acho que a gente perdeu muitos momentos juntas que a gente podia ter aproveitado mais, que as nossas intenções de jogo poderiam ter ficado mais claras ainda. E foi falta de ir lá, puxar essa conversa".

Por fim, a mineira declarou que não gostaria de ver Bia como vencedora da edição. "Não posso responder nada diferente de Beatriz. Ela quis criar um problema comigo. Foi realmente coisa criada, da cabeça dela. Eu respeito muito ela também, sei do trabalho dela aqui fora. Ela, aqui fora, é outra história. Mas como arrumou problema comigo, infelizmente, eu vou querer que não ganhe de jeito nenhum".