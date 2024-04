Davi toca despertador, acorda casa e aliada se irrita: 'Vou dar uma banana'

Isabelle tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Davi deu risada após o despertador disparar pela casa, por volta das 5h20 (horário de Brasília).

As integrantes do grupo Fadas acordaram e se irritaram com a situação. Beatriz pontuou: "Vou dar uma banana para o Davi". Depois, opinou que o alarme tocou por menos tempo do que em outras vezes.

Após acordar a casa, Davi e Isabelle saíram cantando e gritando pela casa. Os dois beberam no Quarto do Líder e se juntaram a Matteus, que ainda estava acordado na cozinha.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Giovanna, quem é o mais odiado do top 6? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER