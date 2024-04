BBB 24: Alane se desculpa com Isabelle após Paredão: 'Uma faca no coração'

Alane: "Só queria te falar que tu entende eu ter votado em ti, mas eu não queria ter votado. Não queria ter votado, mas Matteus e Bia são meu pódio. Aí com Davi líder... líder. Eu falei que votaria no Davi antes de votar em ti, mas, de coração, não dava votar no Matteus e nem na Bia. Eu sei que tu entende, mas eu só queria deixar claro, porque eu não queria, de coração. É muito ruim votar em ti, pela amizade que a gente tá construindo, e por tu ser do Norte também"

Isabelle: "Eu entendo, eu entendo. Horrível esse Paredão pra mim, não queria que você estivesse no Paredão, você acabou de voltar. E também a gente ir juntas... Pra mim, é uma dor, uma faca no coração. De verdade. Na minha cabeça tá passando várias coisas. Eu super entendo você, vocês não iam votar no Matteus"

Alane: "Eu sei que tu entende, mas eu queria te explicar, porque é horrível votar em ti, mas não tinha outra pessoa. De verdade, não queria ter feito isso, mas não tinha outra opção. Acho o Buda e tu pessoas maravilhosas"

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão?

