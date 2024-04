Atriz de 'Sopranos' fala que filha de 16 ajuda em suas fotos no OnlyFans

Drea de Matteo, 52, explicou como seus filhos reagiram ao saberem suas produções na plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A atriz famosa por "Sopranos" e "Sons Of Anarchy", contou que precisou falar sobre suas fotos sensuais. "Tive que sentar com eles e falar: 'Olha fiz uma colaboração com Carmen Electra e essas fotos são atrevidas', não vou mentir."

Ela conta que sua filha mais velha, Alabama, de 16 anos, já a ajudou a fazer fotos para o site e teve uma reação tranquila ao saber do trabalho da mãe. "Ela não se importa em nada com conteúdo que publico online", completou.